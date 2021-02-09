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Ряд автодорог закрыли в Акмолинской и Павлодарской областях

08.02.2021 6643
Ряд автодорог закрыли в Акмолинской и Павлодарской областях
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана дополнило информацию об ограничении движения на дорогах РК, передает Kazakhstan Today.
 
С 13.00 сегодняшнего дня в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, на участке от Нур-Султана до границы Павлодарской области.
 
Также с 13.00 сегодняшнего дня из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты в Павлодарской области, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты. 
 
Ранее сообщалось об ограничении движения для всех видов автотранспорта на автодорогах Нур-Султан - Коргалжын в Акмолинской области и Ушарал - Достык в Алматинской области.
 

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