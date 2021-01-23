Ряд автодорог закрыли в Жамбылской области из-за метели

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Департамент по ЧС Жамбылской области сообщил о закрытии ряда автодорог, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС, с 07.20 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) в Жуалынском районе области для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке трассы республиканского значения Алматы - Термез - Ташкент (от села Айша биби до границы Туркестанской области).

С 08.45 также в связи с ухудшением погодных условий в Таласском и Сарысуском районах для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке автодороги областного значения Куюк - Карабастау - Каратау - Жанатас - Саудакент, с 0-го по 140-й километры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства