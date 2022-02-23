Ряд регионов Казахстана находится под угрозой подтопления

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе заседания правительства сообщил, что более 280 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В зависимости от погодных условий сохраняется угроза подтопления 285 населенных пунктов, а это свыше 431 тысячи человек", - сказал глава МЧС РК.

Ильин отметил, что согласно предварительным прогнозным данным РГП "Казгидромет", объемы влагозапасов выше нормы среднемноголетних значений в бассейнах реки Селеты в Акмолинской области на 25%, рек Караторгай и Торгай в Костанайской области - на 12-57%, рек Чижа-2 и Утва в Западно-Казахстанской области - на 20-22%.

Он сообщил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов гражданской защиты численностью 10 тыс. человек и более 1700 единиц техники.





В целях недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено свыше 5,2 млн кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов, мешкотары и взрывчатки", - рассказал министр.





Он также сообщил, что в 2021 году завершена реализация 37 противопаводковых мероприятий. На это было затрачено более 2 млрд тенге.





«Кроме того, в рамках программам развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду 2022 года за счет республиканского и местных бюджетов акиматами совместно с территориальными подразделениями министерства реализовано 148 мероприятий, предусматривающих защиту паводкоопасных населенных пунктов. Это позволило в прошлом году повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов», — сказал глава МЧС РК.





В рамках реализации вышеперечисленных программных документов в 2021 году проведено берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78 километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 километров водоотводных каналов, установлены четыре локальные системы оповещения.



