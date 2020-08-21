Ряду казахстанских театров хотят присвоить статус национальных

Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным казенным предприятиям "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы", "Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова", "Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая", "Национальная библиотека Республики Казахстан", "Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", – говорится в проекте указа.
В пояснительной записке Министерства культуры и спорта РК сообщается, что реализация этого проекта не потребует дополнительных средств из государственного бюджета. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических либо правовых последствий.
Цель проекта - создание системы государственной поддержки организаций культуры, повышения качества и разнообразия услуг в области культуры.
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