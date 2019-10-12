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С 19 октября на Медеу стартует новый сезон катания на коньках

11.10.2019, 15:48 5995
С 19 октября на Медеу стартует новый сезон катания на коньках
Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил готовность ВСК "Медеу" к новому сезону, передает Kazakhstan Today.
 
Сагинтаев сообщил, что работа катка будет организована не в две, а в три смены. 
 

Лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии. На самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха. Основная цель - клиентоориентированность и функциональность. Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен. Приглашаю горожан и гостей города на открытие нового сезона катания на коньках 19 октября", - написал аким на своей странице в Инстаграм.

 
По информации Сагинтаева, на катке два раза увеличено количество пунктов проката, а количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Кроме того, обновлена система билетирования. Единый билет, в который будет включено все - от входа до проката, можно будет приобрести онлайн.
 

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