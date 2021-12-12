С 1 января 2022 года вырастет размер пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции

ПАВЛОДАР. 11 ДЕКАБРЯ - С 1 января 2022 года вырастет размер государственных пошлин на ряд услуг в сфере миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY

Увеличение с 1 января 2022 года размера МРП (3063 тенге) повлечет за собой изменение государственных пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области.

Так, по данным ведомства изменится госпошлина на следующие виды услуг:

- за выдачу документов, удостоверяющих личность, составит: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, проездной документ - 24 тыс. 504 тенге (8 МРП);

- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан - 612 тенге 60 тиынов (0,2 МРП).

- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);

- выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан" (вводится с 1 января 2022 года) - 12 тыс. 252 тенге (4 МРП);

- прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан" - 1 тыс. 531 тенге 50 тиынов (0,5 МРП);

- выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);

- об утверждении правил выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов - 6 тыс. 126 тенге (2 МРП за каждый месяц).