С Байконура успешно стартовала ракета-носитель, направившая на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-16"

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 15 февраля 2021 года, в 07.45 по московскому времени, в соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию (МКС), с пусковой установки №6 площадки №31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-16", передает Kazakhstan Today.

По поступившей телеметрической информации, через 8 минут 48 секунд зафиксировано штатное отделение корабля от третьей ступени носителя, солнечные батареи и антенны раскрыты. Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в городе Королёве приступили к управлению его полётом", - сообщает Роскосмос.

Полет грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента запланирована на 17 февраля 2021 года, в 09.20 мск. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и российских членов экипажа экспедиции МКС-64 - космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Новый "космический грузовик" везет с собой 600 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 килограмма сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей. В грузовом отсеке также находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля "Звезда", - говорится в сообщении.





В данный момент на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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