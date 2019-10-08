С декабря общественный транспорт Кызылорды перейдет на электронное билетирование

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Кызылорда. 7 октября. Kazakhstan Today - С декабря в Кызылорде услуги городского общественного транспорта полностью перейдут на электронную билетную систему, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель акима города Ерлан Бердибаев, передает Kazakhstan Today.

До 1 декабря текущего года на автобусах, находящихся в собственности автопарка, будет установлена электронная билетная система ТОО "Alem Pay". А со второй половины декабря планируется установить систему на всех внутригородских маршрутах. Это новшество поможет следить за соблюдением времени работы, скорости движения, сохранением частоты движения автобусов", - сказал замакима города.

При этом с января 2020 года в городе будет введен новый тариф на общественный транспорт. За проезд на внутригородских маршрутах будет установлена следующая цена: через онлайн-платежи - 80 тенге, наличными - 150. С помощью одной карты у граждан появится возможность передвигаться на всех автобусах, пишет сайт акимата региона.

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