22.03.2024, 09:08 24021
С праздником Наурыз!
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником весны, обновления и тепла Наурыз!
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира, единства и благополучия! Пусть в ваших окнах всегда сияет солнце, а дома согревает любовь и дружба.
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, еще его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, оборудуют места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
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21.03.2024, 13:48 48886
Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте"
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы посетил фестиваль "Наурыз Фест", который проходит на площади имени Абая.
Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку", - сообщает Акорда.
На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.
В программу фестиваля вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".
Главе государства также показали "Робоюрту" - инновационную площадку для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.
Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН города Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков и Нурислам Тургынбай.
Ранее президент посетил торжественное мероприятие на площади Астаны и поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.
21.03.2024, 11:06 54156
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке
Сарсеке известен своими книгами о выдающихся казахстанских ученых Габите Мусрепове и Каныше Сатпаеве, также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия"
Фото: adebiportal.kz
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, сообщает Акорда.
Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абайского района Семипалатинской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт.
Еще в студенчестве Сарсеке начал писать произведения в жанре научной фантастики.
Его перу принадлежат воспоминание-эссе "Без прикрас" об академике Габите Мусрепове, "Сатпаев" о знаменитом ученом Каныше Сатпаеве и роман "Взрыв". Также писатель перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия".
21.03.2024, 09:33 56106
Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана
Фото: facebook/акимат Астаны
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, сообщает акимат столицы.
Основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады пройдут 21-22 марта с 12.00 до 16.00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO.
Кроме того, более 30 праздничных концертов пройдут в 5 районах города. Там будут развернуты этноаулы, на территории которых пройдут ярмарки, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и традиционные праздничные обряды.
В Алматы 21 и 22 марта жителей и гостей города ждет праздничная программа "Наурыз - береке бастауы". На площади Астаны с 11 до 22 часов будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.
Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.
В праздничных мероприятиях примет участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Алматы с рабочей поездкой.
В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Алматы 21 марта с 8.00 до 13.00 изменят схему движения 41 маршрута.
В Шымкенте 22 марта на площади Астаны пройдет праздничное мероприятие "Армысың, әз-Наурыз".
Мероприятие начнется в 11.00 с музыкального театрализованного представления. Также на площади состоится праздничный концерт с участием местных артистов, циркачей и аниматоров и спортивные соревнования. А в 20.00 жителей города ждет гала-концерт с участием артистов эстрады и Шымкентского городского дома культуры.
Праздничную программу также опубликовал акимат Атырау. Кроме того, сообщается, что 22 марта проезд на общественном транспорте в городе и на пригородных маршрутах будет бесплатным.
Концерт в честь Наурыза пройдет 22 марта с 10.00 до 14.00 на площади Республики в Усть-Каменогорске. А в Семее в честь праздника центр города украсили малыми архитектурными объектами. Их установили на Арбате, на Центральной площади и площади Ауэзова.
21.03.2024, 09:05 58361
Казахстанцы отмечают Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.
Напомним, основное празднование приходится на 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz.
По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.
По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.
Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.
В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.
В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.
В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.
20.03.2024, 20:46 74026
В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности
Фото: freepik.com
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков есть риски схода лавин в горах близ Алматы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска: "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы (Визит-центр), "Эдельвейс" в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК "Шымбулак".
МЧС настоятельно рекомендует алматинцам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.
20.03.2024, 16:39 81636
Предназначенную для инвалидов помощь отдавали родственникам умерших казахстанцев в Кокшетау
Фото: Pexels.com
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Кокшетау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кокшетау выявила нарушения в обеспечении инвалидов необходимыми средствами.
Прокуратурой города проведен анализ состояния законности при обеспечении лиц с инвалидностью техническими вспомогательными средствами и различными услугами.
Установлено, что более 2000 средств гигиены, прогулочные кресла-коляски и другие индивидуальные средства на сумму свыше 2 млн тенге предоставлены умершим лицам (приняли их дети)", - сказано в сообщении ведомства.
По акту прокурорского надзора данные специальные средства были возвращены в собственность государства и в дальнейшем распределены среди лиц с инвалидностью.
Напомним, в спецколледже Кентау выявили вопиющие нарушения прав студентов-инвалидов.
20.03.2024, 16:08 82726
Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы
На службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В период празднования Наурыз мейрамы полиция страны перешли на усиленный вариант несения службы.
По информации Polisia.kz, в преддверии празднования Наурыза на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления.
В целом МВД повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.
20.03.2024, 14:05 72606
Кража невест: будут ли в Казахстане бороться с криминалом
Факты краж невест в стране единичные
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова спросили о статистике случаев краж невест.
Мы занимаемся статистикой вместе с Генпрокуратурой - по обращениям, заявлениям, уголовным делам. Поэтому я и сказал, что факты единичные, но они есть, к сожалению. Мы, конечно, занимаемся этим и будем продолжать. Это непорядок", - прокомментировал глава МВД.
По его словам, невест крадут в разных регионах Казахстана, но такие факты везде являются единичными. Точную цифру министр назвать не смог.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал традицию похищения невест мракобесием.
Подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.
После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан. По нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.
Согласно статье 125 УК РК, похищение человека - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
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