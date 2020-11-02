Сагинтаев дал поручение пробить проспект Абая в Алматы

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил объекты строительства сетей водоснабжения, дорог и освещения Наурызбайского района, передает Kazakhstan Today.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы подчеркнул , что масштабное развитие инженерной и автотранспортной инфраструктуры Наурызбайского района находится на особом контроле.

Поставлена задача довести в ближайшие годы обеспеченность центральным водоснабжением до 100% (сегодня она составляет всего 30%. Во время рабочего объезда проверил ход строительства сетей водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне Тастыбулак работу завершим до конца года. В следующем году планируем построить сети в микрорайонах Акжар, Курамыс, Таужолы, Каргалы, Жайлау, Шугыла и станцию водоподготовки "Каргалы", – написал Сагинтаев.

По его данным, в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведется пробивка проспекта Абая от улицы Момышулы до границы города. Общая протяженность участка - 5,3 километра. На пересечении с улицей Ашимова строится автодорожная развязка.

Сагинтаев поручил руководителю управления земельных отношений города ускорить решение вопросов с выкупом земельных участков, попадающих в зону строительства.

Задача - завершить проект в следующем году с тем, чтобы разгрузить трафик в западном направлении", – отметил аким мегаполиса.

Также в следующем году планируется завершить реконструкцию улицы Кунаева (продолжение улицы Жандосова) от улицы Яссауи до улицы Рыскулова в поселок Таусамалы. Дорога протяженностью 1,2 километра будет расширена до четырех полос с устройством тротуаров и арычной сети. В районе на сегодняшний день заасфальтировано 48 километров дорог на 57 улицах. На 147 улицах проведен текущий ремонт дорог. На 34 улицах построены новые тротуары и 18,7 километра арычных сетей.

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