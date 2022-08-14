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Сагинтаев избран председателем наблюдательного совета ФБА ЕАС

12.08.2022, 10:32 33671
Сагинтаев избран председателем наблюдательного совета ФБА ЕАС
Фото: ЕЭК
МОСКВА. 12 АВГУСТА - 10 августа решением внеочередного общего собрания Финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) председателем наблюдательного совета ассоциации избран министр по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе работы общего собрания президентом ФБА ЕАС был избран Ли Шобин (Китай), основатель компании SLC-Rus, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
 
ФБА ЕАС - общественная неправительственная организация, объединяющая финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Евразии.
 
Целями деятельности ассоциации являются:
 
- представление и защита прав и законных интересов ее членов, оказание им консультативной, методической и иной помощи в целях повышения эффективности их деятельности;
 
- выработка совместных решений по интересующим членов ассоциации вопросам финансово-банковской и предпринимательской деятельности;
 
- формирование и представление консолидированной позиции бизнес-сообществ стран Евразии органам государственной власти и международных организаций;
 
- содействие созданию условий для эффективного финансово-банковского, торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества предпринимателей стран Евразии.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

13.08.2022, 20:36 4471
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Мангистауской, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
14 августа днем на большей части Актюбинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
14 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем в горных, предгорных районах порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 августа на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 августа днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 августа ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

В арычной сети Талгара обнаружили еще 15 мешков с телами собак

13.08.2022, 18:03 7646
В арычной сети Талгара обнаружили еще 15 мешков с телами собак
ТАЛГАР. 13 АВГУСТА - 15 мешков с телами собак вытащили сотрудники акимата из арычной сети в Талгаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это та самая арычная сеть, где ранее были обнаружены мертвые собаки, сообщает TALGARNEWSKZ.
 
Арычный канал с мертвыми собаками находится вблизи жилых домов. По словам одного из работников, вокруг стоит невыносимая вонь. От запаха останков собак рабочие кашляют во время сбора мешков, несмотря на то что на них спецодежда и маски.
 
Страшную находку собрали и увезли на грузовой машине для дальнейшей утилизации.
 
Напомним, полиция ищет причастных к данному правонарушению лиц.
 
 

В Актюбинской области спасатели вытащили двух щенков из выгребной ямы

13.08.2022, 14:51 10341
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
АКТОБЕ. 13 АВГУСТА - Спасатели Байганинского района пришли на помощь двум маленьким щенкам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
12 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Карауылкелды два маленьких щенка упали в выгребную яму в туалете, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области. 
 
В результате силами спасателей щенки были спасены. В настоящее время угрозы жизни животных нет.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

12.08.2022, 21:22 21876
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 августа днем в южной части Актюбинской области ожидается сильная жара - 36-37 градусов.
 
Днем 13-15 августа на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара - 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
 
Днем 13-15 августа на юге Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Днем в горных районах области град. Ветер северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
13 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 августа ночью на востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 13 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
13 августа ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный 9-14 метров в секунду, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 13 августа на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 13 августа по Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

По оживленной улице Нур-Султана бродили бесхозные лошади

12.08.2022, 19:53 23336
По оживленной улице Нур-Султана бродили бесхозные лошади
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - 12 августа около 08.30 по проспекту Абылай хана на аллее были обнаружены четыре лошади, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района, сообщает Polisia.kz
 
Совместными силами лошади были вывезены в пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных. В ходе проверки чипов лошадей в базе идентификации сельскохозяйственных животных было установлено, что они принадлежат жителю Аршалинского района Акмолинской области. 
 
Владелец найден. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 386 и 406 КобАП РК. Животные возвращены владельцу в целости и сохранности. 
 
В полиции отметили, что с начала года на канал "102" поступило 306 сообщений, связанных с бесхозными животными.
 

В акимате Алматы назвали причины плохого качества дорог в городе

12.08.2022, 14:16 29931
В акимате Алматы назвали причины плохого качества дорог в городе
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В акимате Алматы назвали факторы, негативно влияющие на качество дорог в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основными проблемными вопросами, которые негативно влияют на качество дорог, стали факты аварийных разрытий, плановых работ по прокладке сетей коммунальными службами и частными застройщиками", - сообщили в пресс-службе акимата города Алматы. 

 
Аким города Ерболат Досаев поручил синхронизировать действия управлений и акиматов районов города для повышения эффективности и качества работ. 
 
Сообщается, что на сегодня протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 километров, из которых 234 километра не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году "необходимо ежегодно строить 70 километров новых дорог, охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 километров и текущим ремонтом более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", отметили в пресс-службе. 
 
В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок. До конца года планируется завершить работы по строительству развязки улица Бухтарминская - Кульджинский тракт, улица Саина - улица Монке би и на проспекте Сейфуллина - улице Жансугурова, срок завершения работ запланирован на 2023 год. 
 
Также был обсужден текущий ход работ по пробивке трех улиц. Пробивку улицы Саина планируется закончить в следующем году, Толе би - в 2024 году в зависимости от сроков выкупа и изъятия земельных участков. Во время встречи доложено о ходе разработки проектно-сметной документации по четырем проектам пробивки улиц - это продолжение проспекта Рыскулова, улиц Жубанова, Кажымукана и проспекта Абая общей протяженностью 9,3 километра. 
 
Кроме того, в рамках среднего ремонта ведутся работы на 221 улице протяженностью 219 километров, в том числе на 18 магистральных улицах города. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы 5 должностных лиц привлечены к ответственности за неудовлетворительное состояние дорог. 
 

В Алматы появятся 4 новых автобусных маршрута

12.08.2022, 14:13 29536
В Алматы появятся 4 новых автобусных маршрута
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы до конца текущего года откроют четыре новых автобусных маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с вводом в эксплуатацию двух станций метро планируется изменение маршрутной сети, в том числе до конца года ожидается открытие новых четырех маршрутов и корректировка девяти текущих маршрутов", - сообщили в пресс-службе горакимата. 

 
По информации ведомства, аким города поручил создать условия для водителей общественного транспорта на проектируемых разворотно-отстойных площадках для автобусов. 
 
Также сегодня в акимате обсудили ход работ по развитию транспортной инфраструктуры Алматы. Ко всему прочему были названы факторы, негативно влияющие на качество дорог в городе и сроки окончания строительства транспортных развязок. 
 

В Алматы водитель автобуса в наркотическом опьянении перевозил пассажиров

12.08.2022, 09:56 33196
В Алматы водитель автобуса в наркотическом опьянении перевозил пассажиров
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы водитель автобуса 118-го маршрута перевозил пассажиров под воздействием наркотиков, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он был остановлен сотрудниками полиции на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра.
 

Поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого врачами-наркологами было выявлено его наркотическое опьянение. Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом. Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы мужчина был лишен права управления ТС сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - сказал заместитель начальника управления административной полиции Даулет Сейткулов. 

 
Кроме того, меры административного воздействия согласно статье 619 КоАП были приняты и в отношении медицинского работника автопредприятия, допустившего на линию водителя в состоянии наркотического опьянения. Сумма штрафа составила 150 тысяч тенге.

 

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