Сагинтаев избран председателем наблюдательного совета ФБА ЕАС

Фото: ЕЭК
МОСКВА. 12 АВГУСТА - 10 августа решением внеочередного общего собрания Финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) председателем наблюдательного совета ассоциации избран министр по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе работы общего собрания президентом ФБА ЕАС был избран Ли Шобин (Китай), основатель компании SLC-Rus, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
ФБА ЕАС - общественная неправительственная организация, объединяющая финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Евразии.
Целями деятельности ассоциации являются:
- представление и защита прав и законных интересов ее членов, оказание им консультативной, методической и иной помощи в целях повышения эффективности их деятельности;
- выработка совместных решений по интересующим членов ассоциации вопросам финансово-банковской и предпринимательской деятельности;
- формирование и представление консолидированной позиции бизнес-сообществ стран Евразии органам государственной власти и международных организаций;
- содействие созданию условий для эффективного финансово-банковского, торгово-экономического, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества предпринимателей стран Евразии.