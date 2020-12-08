Сагинтаев рассказал об антикризисных мерах, принимаемых в Алматы

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о мерах по обеспечению продовольственной безопасности мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Пакет оперативных мер был принят на опережение. На пополнение продовольственного Стабфонда из местного бюджета направлено более 7 млрд тенге", - сообщил Сагинтаев.

Механизм поставок в торговые сети 16 видов социально значимых продовольственных товаров объемом 44,6 тыс. тонн по "оборотной схеме" показал высокую эффективность.

Так, с начала года из 19 видов СЗПТ в Алматы по 7 наименованиям индекс цен держится ниже 100%. Индекс цен на СЗПТ по итогам 11 месяцев составил 108,6%. Это один из низких показателей в республике", - отметил аким.

Кроме того, Сагинтаев рассказал о мерах по созданию рабочих мест и реализации индустриальных проектов.

Он отметил, что по состоянию на 1 декабря в Алматы создано 77,6 тыс. новых рабочих мест, в том числе 36,9 тыс. постоянных. Субъектами предпринимательства создано 29,8 тыс. рабочих мест.

В рамках всех госпрограмм создано 47,8 тыс. рабочих мест. В том числе по госпрограмме "Енбек" - 18 648 мест, "Дорожная карта занятости-2020" - 21 689, "Дорожная карта бизнеса-2025" - 3540, "Экономика простых вещей" - 1419, развития регионов - 824, "Нурлы жер" - 455, индустриально-инновационного развития - 869, развития образования и науки - 70.

По государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2025" поддержано 556 проектов на 102 млрд тенге. По программе "Экономика простых вещей" одобрено 66 проектов на 121,2 млрд тенге с созданием 1,4 тыс. постоянных рабочих мест.

По "Дорожной карте занятости" в текущем году реализуется 228 проектов с созданием 21,7 тыс. рабочих мест. При этом через Центр занятости трудоустроено порядка 10,7 тыс. безработных.

Кроме того, в Индустриальной зоне Алматы реализуется 53 проекта на 200 млрд тенге с созданием 6,5 тыс. рабочих мест. На сегодня реализовано 13 проектов на 63,5 млрд тенге с созданием 2348 рабочих мест. К концу года планируется запуск 6 проектов на 17,3 млрд тенге с созданием 453 рабочих мест.

Вместе с тем на базе СЭЗ "ПИТ" активизируется работа по развитию высокотехнологичных индустрий, включающих производство фармпрепаратов, медицинских изделий и техники. Также здесь реализуются проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий и образования, медицины, приборостроения. Реализация этих проектов позволит привлечь 400 млрд тенге инвестиций и создать 6 тыс. новых рабочих мест.

Глава мегаполиса также рассказал о мерах поддержки многодетных матерей и людей с ограниченными возможностями.

Для поддержки многодетных матерей реализуется программа "Іскер Ана" на базе регионального центра "Бакытты отбасы". В рамках данной программы многодетных матерей обучают предпринимательской деятельности по государственной программе "Енбек"", - рассказал он.

По его словам, в текущем году 888 человек из многодетных семей получили гранты в размере 555 тыс. тенге. Вместе с тем гранты на открытие собственного дела до 5 млн тенге получили 203 многодетные мамы на общую сумму 406 млн тенге.

В городе реализуется проект социального клуба для детей из малообеспеченных семей "Шынга Орлеу". Проект предусматривает участие представителей старшего поколения в общественной жизни путем формирования гармоничного процесса передачи жизненного опыта, знаний и навыков детям младшего школьного возраста. В клуб приглашают детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с особыми потребностями. Уроки проходят в разных форматах посредством продуктивного и двустороннего общения. До конца года планируется открытие таких клубов в каждом районе города", - рассказал аким.





Кроме того, с целью социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями впервые в Алматы открылся Центр социальной поддержки Ten Qogam. Центр предоставляет информационную, консультационную, а также юридическую и психологическую поддержку людям с ограниченными возможностями и их семьям. Здесь также помогают с трудоустройством и обучают людей с ограниченными возможностями бытовым и социальным навыкам для их эффективной адаптации в обществе.

Отвечая на вопросы журналистов, Бакытжан Сагинтаев проинформировал, как решается задача по обеспечению дополнительным образованием детей города.

Предусматривается организация работы бесплатных кружков и секций в сфере образования, культуры, спорта и др. В результате будет увеличен охват детей бесплатным дополнительным образованием до 83%", - заверил аким.

По его словам, в 2021 году за счет местного бюджета планируется модернизировать все школьные стадионы, что, в свою очередь, даст возможность всем школьникам бесплатно заниматься спортом во внеурочное время.

В ближайшее время начнется строительство двух Дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах", - рассказал аким.

По его словам, в 2020 году охват занятиями спортом охвачен 588 321 человек. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры, в следующем году количество занимающихся спортом увеличится еще на 65 тыс. человек.

Дефицит крытых спортивных залов в 2021 году будет сокращен более чем на 30%. С этой целью в текущем году построено более 700 малых спортивных сооружений. Это мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные поля, воркаут-площадки и универсальные детские площадки. При общеобразовательных школах будут открыты детско-юношеские клубы физической подготовки. Школьные спортзалы будут доступны для занятий спортом", - отметил Сагинтаев.

Для удовлетворения потребности в крытых спортивных сооружениях в микрорайонах "Нового Алматы" в 2021 году будет построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

Уже заканчивается подготовительная работа по строительству трех ФОКов в Жетысуском, Турксибском и Медеуском районах. Разработано три типовых проекта ФОКов, включающих бассейны, игровые залы, залы единоборств, хореографии. В Алатауском районе начато строительство теннисного центра на 14 кортов", - заключил аким, добавив, что на сегодня в городе функционируют 3399 спортивных сооружений.





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