Сагинтаев сделал замечание начальнику ДП Алматы из-за отсутствия дежурных в мобильных постах полиции

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сделал замечание начальнику городского департамента полиции Серику Кудебаеву, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером без предупреждения проверил мобильные пункты, расположенные возле "Атакента", ТЦ "Мерей", Зеленого базара, на Арбате, на углу улиц Мендикулова - Бектурова, в парке Ганди. Лишь в одном был участковый. В других либо горел свет, но дежурного не было, либо вместо полицейских находились охранники ТЦ. Такое отношение к обеспечению общественной безопасности недопустимо! В этой связи сегодня на аппаратном совещании сделал замечание начальнику ДП города С. Кудебаеву", - написал Сагинтаев в Инстаграм.

Он поручил объявить выговоры начальникам полиции Медеуского, Алмалинского, Бостандыкского и Жетысуского районов. Предупреждение за отсутствие контроля сделано и акимам районов.

Аким мегаполиса уточнил, что решил проверить мобильные посты полиции после жалоб горожан в комментариях о том, "что участковых не заметно на постах".

Замечания горожан по проводимой работе принимаются во внимание. Безопасность алматинцев - один из главных приоритетов нашей работы ", - резюмировал градоначальник.

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