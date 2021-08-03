Самозанятые в РК будут платить взносы за медстрахование авансом на год вперед

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Министерство здравоохранения Республики Казахстан планирует внести поправки в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно проекту закона, самостоятельные плательщики будут платить взносы на медстрахование за год вперед, в размере 5% от 1 МЗП за 12 месяцев до 2025 года.

Установить, что до 1 января 2025 года самостоятельные плательщики уплачивают взносы в фонд за двенадцать месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, имеют право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в течение двенадцати месяцев", - говорится в документе.

Предлагается изменить подход к присвоению статуса застрахованности не зарегистрированным безработным, самозанятым лицам.

Как говорится в приложении к документу, "на начальном этапе внедрения ОСМС наиболее привлекательным для самозанятых видится уплата взносов на ОСМС на будущие периоды".

Так, предлагается в течение трех лет ввести уплату взносов вперед за 12 месяцев для получения статуса застрахованности, что составляет 25,5 тыс. тенге, далее ежемесячно по 2125 тенге. Таким образом, улучшатся условия вхождения в систему ОСМС и получения медпомощи по сравнению с действующей нормой - где необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев, когда человек не обращался за помощью. Так решится вопрос присвоения статуса застрахованности части безработных или самозанятых, а также вопрос финансовой устойчивости системы ОСМС", - считают в Минздраве.

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