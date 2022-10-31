Санврачи обнаружили кишечную палочку в школьных столовых СКО

Актау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые предполагают, что это единственное поселение на ответвлении Шелкового пути, который шел из Индии в Рим.

По предположениям ученых, именно здесь пролегала трасса северного ответвления Шелкового пути, который шел из Индии в Рим. Долгое время считалось, что Шелковый путь шел по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия, сообщает ТАСС

Уже удалось установить, что Каракабак существовал в течение 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.

Археологи исследовали территории четырех построек усадебного типа и "мусорные отвалы", сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма.

Материал, полученный в ходе раскопок, - лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения, позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.

Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет.

Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы", - рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов.

Он добавил, что в городе жили представители разных ремесел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.

Ученые уверены, что Каракабак - уникальный природный и археологический объект Мангистау и может стать точкой притяжения археологического туризма.