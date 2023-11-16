Тигран Саркисян и Арман Шаккалиев обсудили масштабирование казахстанских цифровых проектов на пространстве ЕАБР

В ходе встречи поднимался вопрос и о возможности определения наиболее эффективной бизнес-модели Евразийской товаропроводящей сети

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна и министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева, - Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна и министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева, сообщает пресс-служба ЕАБР.





Куратор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) представил реализуемые проекты. Особое внимание он обратил на мобильное приложение "Работа в ЕАЭС", международную цифровую платформу для развития и масштабирования бизнеса в легкой промышленности BEE-ONLINE.ru, а также на пилотный проект по развитию цифровой торговли ювелирными изделиями в целях наращивания совместного экспорта ювелирной продукции Евразийского экономического союза.





В ходе встречи поднимался вопрос и о возможности определения наиболее эффективной бизнес-модели Евразийской товаропроводящей сети на примере транспортно-логистических хабов на границе Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.





Кроме того, Тигран Саркисян и Арман Шаккалиев отметили перспективность масштабирования цифровых проектов Республики Казахстан в других странах ЕАБР.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Фонд цифровых инициатив ЕАБР, деятельность которого курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян, создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.