Сбои в работе спецЦОНов: системы не справляются с нагрузкой

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Председатель правления "Правительства для граждан" Адил Кожихов рассказал о причинах сбоя в работе спецЦОНов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня с утра нахожусь в столичном спецЦОНе №1. После масштабного сбоя в работе информационной системы, который произошел в пятницу, мы вышли на работу, чтобы помочь решить все вопросы наших клиентов. Сейчас принимаем клиентов в штатном режиме, постоянно мониторим ситуацию по стране - сотрудники ситуационного центра в режиме реального времени оповещают о ситуации во всех спецЦОНах. К сожалению, системы, внедренные 10 лет назад для оказания 30-40 видов услуг, на сегодняшний день уже не всегда способны справляться с возросшей в разы нагрузкой. Поэтому сейчас наши специалисты приступили к масштабной модернизации ИС ЦОН, начав в первую очередь с услуг, оказываемых в спецЦОНах. Хотел бы еще раз от лица Госкорпорации "Правительство для граждан" принести извинения за сбои", - написал Кожихов на своей странице в Фейсбуке .

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