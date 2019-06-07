Сборы средств с родителей на ремонт школ и детсадов незаконны - Нацбюро по противодействию коррупции

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Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в очередной раз обращает внимание граждан на незаконность сбора средств на ремонт организаций образования, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время участились случаи обращений граждан по фактам незаконных поборов в школах и детских садах. Также имеются сообщения о принуждении учителей и воспитателей к проведению ремонта самостоятельно за счет собственных средств. Агентство отмечает, что по информации управлений образования во всех регионах страны государством в полном объеме выделяются необходимые средства на проведение ремонтных работ, таким образом, данные факты являются незаконными", - сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

Агентство призывает граждан, а также работников организаций образования проявить активную гражданскую позицию и противостоять незаконным поборам.

По имеющимся фактам Вы можете обратиться к руководителям проектных офисов "Адалдык аланы" во всех регионах страны посредством электронной почты, популярных мессенджеров или позвонив по указанным телефонам: http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/kontaktnye-dannye-regionalnyh-proektnyh-ofisov. Анонимность и конфиденциальность гарантируется", - отметили в ведомстве.

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