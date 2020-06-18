SCAT и Южное небо осуществляют субсидируемые авиарейсы на Алаколь

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Авиакомпании SCAT и "Южное небо" осуществляют субсидируемые рейсы на Алаколь, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства индустрии и информационного развития РК, АО "Авиакомпания SCAT" выполняет субсидируемые рейсы на воздушном судне типа Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек:

- Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан с частотой 7 раз в неделю с 27 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 16 000 тенге;

- Алматы - Ушарал - Алматы с частотой 7 раз в неделю с 28 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 10 000 тенге.

АО "Южное небо" выполняет субсидируемые рейсы на воздушном судне типа АН-24 вместимостью 50 человек:

- Алматы - Урджар - Алматы с частотой 7 раз в неделю с 23 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону - 14 000 тенге;

- Нур-Султан - Урджар - Нур-Султан с частотой 7 раз в неделю с 23 мая 2020 года, тариф за перевозку пассажира в одну сторону - 16 000 тенге.

По заявке АО "Авиакомпании SCAT" рассматривается вопрос увеличения рейсов дополнительно на 7 частот в неделю в Ушарал из Нур-Султана и Алматы с учетом уменьшения частотности в сентябре и октябре месяцах", - рассказали в МИИР РК.

Также министерством прорабатывается вопрос по увеличению размеров субсидий, выделенных на 2020 год, и запуску дополнительных частот с начала июля, для удовлетворения туристической потребности населения, на авиамаршрутах Алматы -Жезказган - Алматы, Нур-Султан - Балхаш - Нур-Султан, Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан.

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