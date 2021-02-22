Выполнение рейсов SCAT из Актау и Шымкента в Москву приостановлено

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлены рейсы в Москву из Актау и Шымкента, передает Kazakhstan Today.

Возобновление авиарейсов по этим направлением было запланировано на 21 февраля (Актау - Москва) и 24 февраля (Шымкент - Москва), однако российская сторона не предоставила документального разрешения на полеты, сообщила пресс-служба авиакомпании SCAT.

Компания вынуждена была временно приостановить продажу билетов по вышеуказанным направлениям. Сегодня, 21 февраля, рейс будет выполнен в одностороннем порядке - из Москвы в Актау. Компания планирует разрешить вопрос в ближайшую неделю", - рассказали в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Увеличение рейсов на российских направлениях имеет большое значение как для пассажиров, так и для авиакомпании.

Авиаперевозчик не имеет влияния на решение российских авиационных властей. Комитетом гражданской авиации Казахстана и авиакомпанией SCAT в настоящий момент ведется активная совместная работа по полноценному запуску запланированных направлений", - объяснили в SCAT.

В отношении рейсов, которые компания вынуждена была приостановить, пассажирам осуществят 100%-ный возврат средств за приобретенные билеты. Желающие могут перебронировать билеты на другие даты без применения штрафных санкций.

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