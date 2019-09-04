Сельчане Акмолинской области: на развитие села влияет качество дорог

По словам Н. Милюк, уже в самом названии выстроена политически зрелая и продуманная реализация насущных проблем, которые в последнее время все острее проявляются в казахстанском обществе. Только конструктивный диалог, направленный на консолидацию общества, может предотвратить и уберечь Казахстан от необратимых последствий негатива, охватившего сейчас умы и чаяния соотечественников. И то, что послание было озвучено именно сейчас, говорит об осведомленности главы государства обо всем происходящем в стране.

Как аким сельского округа, всецело поддерживаю реализацию специального проекта Елбасы "Ауыл - Ел бесігі". Приведение в соответствие региональным стандартам опорных населенных пунктов, в число которых входит и наше село Заречное, требует огромных финансовых затрат со стороны государства и бизнеса. За прошедшие годы социальная сфера нашего сельского округа заметно преобразилась, открыты новые учреждения, проведены капитальные ремонты зданий и сооружений, постоянно обновляется техническое оснащение. Как опорное село, мы соответствуем на 85% разработанным региональным стандартам. Но одним из главных вопросов, который существенно влияет на развитие села, остается качество дороги, которая соединяет нас с районным центром. 32 километра дороги, из которых 14 километров - это дорога республиканского значения и 18 километров дороги районного значения. Это ставит под угрозу обеспеченность предприятий и учреждений села квалифицированными профессиональными кадрами, увеличивает отток молодежи, значительно влияет на качество жизни населения в целом. Потенциальные специалисты одним из приоритетов проживания и работы в округе ставят наличие качественных автомобильных дорог. "Дорога до дома" должна быть такой же, как и автобаны республиканского значения. С такой задачей под силу справится только государству, а местное сообщество со своей стороны гарантирует постоянный строгий контроль за расходованием бюджетных средств", - сказала Н. Милюк.

Она процитировала слова из послания президента: "Повышение продуктивности сельского хозяйства невозможно без организации надлежащих условий для качественной жизни на селе" и отметила, что эти слова дают надежду всем сельским жителям на конструктивный общественный диалог и решение первостепенных инфраструктурных вопросов на селе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства