Семье пилота, погибшего в авиакатастрофе Bek Air, выплатят 4 млн тенге

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Супруге пилота Мулдакулова Миржана, погибшего в авиакатастрофе 27 декабря 2019 года под Алматы, выплатят 4 млн тенге в качестве материальной помощи, KAZAKHSTAN TODAY.
Выделить Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) тенге на оказание финансовой помощи жене погибшего в авиакатастрофе, произошедшей 27 декабря 2019 года в Талгарском районе Алматинской области, пилота Мулдакулова Миржана Гайнуловича Мулдакуловой Зауреш Нургалиевне на основании заявления от 29 апреля 2021 года", - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
Самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря 2019 года. Погибли 12 человек. Авария запустила череду проверок в компании со стороны госорганов. Выяснилось, что компания Bek Air эксплуатировала старые самолеты с серьезными техническими проблемами. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.
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