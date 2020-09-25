Шардаринское водохранилище станет устойчивым к землетрясениям силой 7 баллов

Туркестан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Шардаринское водохранилище в Туркестанской области после капитального ремонта сможет выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов, передает Kazakhstan Today.

РГП "Казводхоз" при комитете по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК приступило к работам по реконструкции водохранилища "Шардара" с целью утолщения возведенных из песка стен и снижения уровня грунтовых вод.

Шардаринское водохранилище было построено в 1967 году с максимальной мощностью, чтобы выдержать землетрясение силой 6 баллов, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Будет уложен 1 млн 100 тыс. кубометров песка. Таким образом, мы полностью укрепим заднюю часть стены объекта. Подводные тектонические плиты могут начать колебаться в случае землетрясения, в таком случае на поверхности воды появляются огромные волны. Это мера предосторожности. Увеличиваем количество специально просверленных отверстий, что снижает уровень грунтовых вод, - пояснил Галым Мырзабаев, глава строительной компании, ведущей ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища.

По словам начальника производственного отдела Шардаринского водохранилища, Капшагайского водохранилища Абая Муталиева, в 2019 году на укрепление стенок водохранилища из республиканского бюджета было выделено 7 млрд 733 млн тенге. Сейчас ведется постепенная модернизация резервуара, построенного 56 лет назад. Работы по реконструкции водохранилища планируется завершить к концу 2021 года. В настоящее время выполнено около 33% запланированных работ по модернизации, строительство ведется по плану.

До настоящего времени количество скважин на Шардаринском водохранилище составляло 183. Теперь оно увеличено до 600. Общая емкость Шардаринского водохранилища составляет 5 млрд 200 млн кубометров. В настоящее время в водоеме находится 792 млн кубометров воды. В результате вегетационный период в Шардаринском районе и некоторых районах Кызылординской области прошел успешно. В период уборочной кампании в Шардаринский район и Кызылординскую область было подано 7 млрд кубометров воды.

В скором времени на Шардаринском водохранилище планируется внедрение цифровых технологий. По окончании строительных работ водораспределение и учет будут полностью автоматизированы.

Электронные компьютеры будут установлены везде. Вся вода, выходящая из плотины, рассчитывается компьютером. Это контролируют наши специалисты. Раньше же наши гидротехники проверяли всю плотину и вручную измеряли уровень воды", - сказал Абай Муталиев.

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