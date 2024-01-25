Школа является самым безопасным местом при ЧС - депутат   

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В случае чрезвычайной ситуации безопаснее всего в школах, сообщил депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов.









У нас школы, по сравнению с другими зданиями, например в Алматы, - наиболее безопасны. Потому что огромные средства, особенно в последние годы, выделяются на сейсмоусиление этих зданий", - рассказал депутат.





Он отметил, что функция эвакоприемного пункта существовала всегда и во всех школах Казахстана.





Я, как бывший работник образования на уровне управления, говорю - мы постоянно проходили учения. Учителя знают, что школа используется как эвакоприемный пункт при разных чрезвычайных ситуациях", - сказал спикер.





По его словам, для сейсмоусиления школы в Алматы часто закрывают на год или два. Асхат Аймагамбетов подчеркнул важность этих работ для безопасности населения.





Депутата спросили, почему некоторые школы не были открыты в ночь, когда алматинцев потревожили подземные толчки.





Есть определенные алгоритмы: какие школы, когда и при каких обстоятельствах открываются для места сбор населения. Поэтому мы не можем оценивать, насколько правильно это было сделано. Но у каждой школы есть сторож и никаких проблем возникнуть не должно. Они обязаны открывать здания", - ответил он.





Асхат Аймагабетов добавил, что школы могут спасти граждан даже при наводнениях.





Вместе с этим он вспомнил споры, которые велись на тему необходимости дисциплины начальной военной подготовки и подраздела ОБЖ в ней. Но теперь, как отметил депутат, стало понятно, что предмет более чем важен.





Для детей тоже нужно проводить учения и объяснять, как себя вести в чрезвычайных ситуациях", - добавил мажилисмен.



