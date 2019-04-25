Шоранов назначен главой управления общественного здравоохранения Нур-Султана

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима столицы руководителем управления общественного здравоохранения города Нур-Султана назначен Марат Шоранов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на очередном заседании в акимате Бахыт Султанов представил нового руководителя управления общественного здравоохранения Марата Шоранова, сообщает официальный сайт городского акимата.

Марат Шоранов родился 24 августа 1975 года в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, аспирантуру в научном центре урологии имени академика Б. У. Джарбосынова, магистратуру в Rollins School of Public Health (Emory University). Магистр общественного здравоохранения, кандидат медицинских наук. Работал в научном центре урологии имени академика Б. У. Джарбусынова (Алматы), КазНИИ радиационной медицины и экологии (Семей), Министерстве здравоохранения РК.

С 2008 по 2009 год - директор РГП "Институт развития здравоохранения" Министерства здравоохранения РК (Алматы). С 2009 по 2011 год - менеджер по проектам клиники университета Emory (во время прохождения учебы в Emory University, Rollins School of Public Health, Атланта, США). 2012 год - руководитель Центра экологических исследований РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Министерства здравоохранения РК (Астана). С 2012 по 2013 год - заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" по медицинской науке и образованию Министерства здравоохранения РК. С 2013-2014 год - директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК. С 2014 по 2015 год - директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК. С 2015 года - директор департамента по трансформации АО "Национальный медицинский холдинг". С 2016 по 2017 год - управляющий директор корпоративного фонда University Medical Center. С 2017 года - руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства