Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра объявлено в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра объявлено 3 июля в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

3 июля в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Костанае 3 июля ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщили в "Казгидромете".

Также утром и днем 3 июля в Кызылординской области местами сохраняются гроза и шквал. Ветер ожидается юго-западный местами до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду. В Актобе 3 июля ожидается порывы западного ветра до 18 метров в секунду.

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