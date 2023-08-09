Штормовое предупреждение: на большей части Казахстана ожидается сильная жара

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в 16 регионах страны в пятницу, 28 июля, объявлено штормовое предупреждение.





Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.





Днем на большей части Улытауской области ожидается сильная жара +35+36. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем на западе Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+39. Сохраняется на севере области высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.





На западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере. востоке области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+39. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.





На востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на востоке области порывы 18 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем в Актюбинской области сохраняется сильная жара +35+39. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара +39. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.





Утром и днем на востоке, юге, в центре Павлодарской области ожидается гроза, ночью - туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге, в центре области при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.





Днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.





Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы этим летом наблюдается аномальная жара. Температура воздуха в некоторые дни превышала 40 градусов. При этом отмечается чрезвычайная пожарная опасность.



