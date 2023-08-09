Режим повышенной готовности: высокую селевую опасность объявили в горах Алматы

Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках

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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности, - В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.





Согласно анализу гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления. Указанием министра по ЧС в режим повышенной готовности приведены спасательные подразделения, дислоцирующиеся в городе Алматы", - проинформировали в ДЧС.





Также подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.





Также в департаменте напомнили, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать.





Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", - добавили в пресс-службе.





Дополнено 27.07.2023, 19.31





Из-за вероятного схода сели власти Енбекшиказахского района приняли решение временно закрыть участок трассы в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. С 27 июля по 1 августа проезд автотранспорта с контрольно-пропускных пунктов по автомобильной дороге город Иссык - озеро Иссык и автомобильной дороги Турген - Обсерватория в опасные зоны ограничен.





Напомним, на днях градусники на приборах алматинских автомобилей зафиксировали аномальную жару - 50 градусов.





Также на фоне высокой пожарной опасности, о которой предупреждают в ДЧС, обеспокоенность вызывает, что автозаторы могут стать серьезным препятствием для пожарных автомобилей.





Преградой для проезда медицинской и пожарной бригад являются и многочленные строительные площадки в городе. Жители Алматы неоднократно выражали недовольство, что хаотичная застройка, заборы, которыми огорожены стройплощадки являются помехой для проезда спецмашин.





Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства от отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.





Также регулярную подачу воды не могут восстановить в Медеуском районе города. Как объясняют власти города "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.





В настоящее время проблемы с подачей воды испытывают жители жители 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений. Воду им будут подавать по графику





На периодической отключение воды жалуются и жители Турксибского района.





Ежегодно, в самый жаркий период отключают горячую воду на три недели. У жителей не остается выбора как греть воду на газе, чтобы помыться. Для семьи из 4-5 человек воду греем минимум час, в такую жару это просто испытание для людей. Зачем в Турксибском районе отключают воду почти на месяц ежегодно? неужели нельзя проводить работы в менее жаркий период, например в мае или в сентябре", - рассказала жительница района Екатерина.





Алматинцы также обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города.





Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - переживает алматинка.





Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.



