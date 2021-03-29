Штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Штормовое предупреждение было объявлено на 29 марта в Нур-Султане, Шымкенте и 11 областях Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют в понедельник в Нур-Султане гололед, туман, низовую метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 29 марта в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гроза, туман, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью 29 марта ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 29 марта ожидается гроза.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Кокшетау 29 марта ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В Таразе ночью и утром 29 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 29 марта временами ожидается туман.

29-30 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью гололед, низовая метель.

В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Павлодаре 29 марта ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Актюбинской области местами гололед, туман. В Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается на большей части ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 29 марта ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Мангистауской области в понедельник местами ожидается туман.

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