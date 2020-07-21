Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в пяти областях страны, передает Kazakhstan Today.

21 июля в Туркестанской области, в горах, ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара, до 41 градуса, местами - чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 21 июля - сильная жара, 41 градус.

21 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду В Нур-Султане 21 июля временами ожидается гроза. Днем ожидаются град, ветер северо-восточный, порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау 21 июля временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

21 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 21 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

21 июля в Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, от 40 до 42 градусов, чрезвычайная пожароопасность. Днем во вторник в Кызылорде - жара до 40 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 21 июля на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, 35-38 градусов. На большей части Костанайской области ожидается высокая степень пожарной опасности. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

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