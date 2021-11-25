Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 25 ноября на севере и западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью в горных районах порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 25 ноября днем ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

25 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

Ночью 25 ноября на севере, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, северный, на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

25 ноября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

25 ноября на севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северный, с переходом на юго-западный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

25 ноября в Павлодарской области на севере, востоке ожидается гололёд, низовая метель. Ветер южный, с переходом на северо-западный, на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

25 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 25, ночью 26 ноября на северо-востоке и в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). 26-27 ноября на севере области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 25 ноября, сутки 26-27 ноября порывы 23-28 метров в секунду.

25 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на востоке, в центре области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.