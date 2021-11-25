В Восточном Казахстане начался лавиноопасный период - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 НОЯБРЯ - Спасатели Восточно-Казахстанской области рекомендуют воздержаться от походов в горы в связи с началом лавинооопасного периода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в республике Казахстан, здесь находится 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: Усть-Каменогорск - Самарское, Усть-Каменогорск - Зыряновск, Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное, Катон-Карагай - Согорное - Барлык (Печи), Катон-Карагай - Рахмановские ключи, на горе Зубовская, района Алтай. В зимний период прошлого года в области проведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков, спущено 593 680 кубометров снега. Данные профилактические работы позволяют предупредить самопроизвольный сход лавин", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
По данным департамента, лавиноопасный период начался с 15 ноября.
На данный момент высота снежного покрова в горной местности составляет от 10 до 70 сантиметров. Самое большое количество снега скопилось из-за ветровых надувов на лавиноопасных склонах вдоль автодороги Усть-Каменогорск - Самарское. Специалисты-наблюдатели ВК филиала Казселезащиты ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Жителям не стоит игнорировать штормовые предупреждения от спасателей и, если объявлено о лавинной опасности,следует воздержаться от походов в горы", - сообщил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.
ДЧС ВКО напоминает:
- не выходите в горы в снегопад и непогоду;
- после оттепели и при сильном ветре;
- находясь в горах, следите за изменением погоды;
- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.
При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112.