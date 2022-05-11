Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 11 мая на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

11 мая на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал пыльная буря. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 25-28 метров в секунду.

В Нур-Султане 11 мая ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

11 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

11 мая на юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

11 мая на западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

11 мая на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду.

11 мая на западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

11 мая на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 11 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

11 мая на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.