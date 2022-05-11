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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

10.05.2022, 20:38 25991
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 11 мая на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 мая на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал пыльная буря. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 25-28 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 11 мая ожидается временами гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 мая на юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.
 
11 мая на западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
11 мая на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду. 
 
11 мая на западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
11 мая на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 11 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
11 мая на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, по прогнозу синоптиков, 10-11 мая в реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается подъем уровня воды.
 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

11.05.2022, 21:25 1716
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 12 мая ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 мая днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, на северо-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
12 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 метров в секунду.
 
12 мая днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 12 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза.
 
12 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-западе, юге 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на 12-14 мая на территории страны.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушки засняли снежных барсов

11.05.2022, 21:06 2801
Фото: Instagram/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 11 МАЯ - Несколько снежных барсов снова попали в объектив фотоловушки в ГНПП "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В национальном парке "Алтын-Эмель" недавно прошла исследовательская работа снежных барсов совместно с директором Международного фонда снежного барса (Кашкинбеков А.), сотрудниками Института зоологии и научным отделом, сообщается в Instagram нацпарка.
 
Из фотоловушки получены новые снимки снежных барсов. На этот раз в объектив попали хищники со спутниковым радиоошейником и без ошейника.
 
В начале марта снежного барса засняли на видео в ущелье Шымбулак.
 

В Алматы на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов и подвалов

11.05.2022, 20:11 3886
В Алматы на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов и подвалов
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - В ДЧС Алматы создан оперативный штаб по координации ликвидации затоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках на ликвидацию затоплений привлечены силы и средства подрядных организации районных акиматов, коммунальных служб, службы спасения "109", РУЧС, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах, сообщает пресс-служба ДЧС города. 
 
По состоянию на 18.00 на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов. 
 
Кроме того, на пульт "109" поступило: 23 заявки, связанные с падением аварийных деревьев и надломленных веток. По состоянию на 18.30 службой спасения "109" отработано 12 выездов.
 
Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города.
 

В Алматы перекроют улицу Саина

11.05.2022, 19:34 3446
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - 12 мая в связи с проведением ремонта дорог с 08.00 до 19.00 будет частично перекрыто движение по правому восточному съезду улицы Саина в северном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая с 21.00 до 06.00 14 мая по восточному съезду улицы Саина в северном направлении будет полностью перекрыто движение с восточных съездов по улице Саина в северном направлении с улицы Кабдолова и улицы Жубанова, сообщает пресс-служба акимата Алматы. 
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 

В Нур-Султане наградили мужчину, спасшего ребенка от падения с высоты

11.05.2022, 17:38 5461
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Спасшего ребенка от падения с высоты восьмого этажа наградили в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В МЧС первый вице-министр генерал-лейтенант Кульшимбаев Ибрагим наградил героя - гражданина Шонтакбаева Сабита нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін". Он спас от падения из окна ребенка в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Трагедия едва не произошла 11 мая в первой половине дня. На улице Улы Дала, 27/1, ребенок висел на уровне восьмого этажа. На место вызова были оперативно направлены подразделения ДЧС столицы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина.

 

К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, 1985 года рождения, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал и спас жизнь маленькой девочки. Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, это может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда", - призвали в МЧС.

 

В Минторговли опровергли информацию о выходе Казахстана из ЕАЭС

11.05.2022, 11:55 11576
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В министерствах торговли и интеграции, а также иностранных дел Республики Казахстан опровергли распространяющуюся в Telegram информацию о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Информация о планах Казахстана не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе МТИ РК

 
Эту информацию также опровергли в МИД РК.
 

В распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно. На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет", - сообщает портал Stopfake.kz.

 

Дожди, град и усиление ветра ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

11.05.2022, 11:16 12671
Дожди, град и усиление ветра ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 12-14 мая на территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С ложбиной западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидаются дожди", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны - временами сильные дожди. 
 
По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря.
 

В реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается подъем уровня воды

10.05.2022, 19:06 27466
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - В РГП "Казгидромет" прогнозируют подъем уровня воды в горных реках Туркестанской и Жамбылской областей 10 и 11 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как уточнили синоптики, в связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 10-11 мая в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

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