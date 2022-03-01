Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 марта в центре Кызылординской области ожидается туман.

1 марта ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман.

1 марта на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман.

1 марта на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в северной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

1 марта на севере, юге Костанайской области ожидается туман.

1 марта на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром 1 марта на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, днем на севере области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

1 марта днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на севере-востоке, востоке области порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром 1 марта в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный в горных районах 15-20 метров в секунду.

Напомним , подъемом уровня воды ожидается на реках в Западно-Казахстанской области и на юге Актюбинской области.