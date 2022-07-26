Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Абайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 июля на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду, сильная жара - 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

26 июля днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, севере области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара - 40-42 градуса. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 26 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.

26 июля на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35 градусов. В центре, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля на юге Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.