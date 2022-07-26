Сильную жару - до 45 градусов прогнозируют синоптики на юге Казахстана в ближайшие дни

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Жетысуской, Абайской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 июля в Кызылординской области ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град.
27 июля ночью в западной половине, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
27 июля на севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.
27 июля ночью на севере, востоке, днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
27 июля в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
27 июля на юге Абайской области ожидается сильная жара - 36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
27 июля на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
27 июля в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
27 июля днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
27 июля ночью на юго-западе, днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.