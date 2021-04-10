Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и 8 областях

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 10 апреля ночью ожидается туман, гласит сообщение синоптиков. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

10 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

10-11 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем 10, сутки 11 апреля местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 10 апреля в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

10 апреля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

10 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.

Днем 10 апреля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 10 апреля в Павлодарской области местами ожидается ветер.

10 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 10-12 апреля.

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