Потепление ожидается в выходные на севере и западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 10-12 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в ближайшие дни с запада на восток будет смещаться высотный гребень, в связи с чем ожидается малооблачная погода и повышение температуры воздуха на большей части республики.

Но в южных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - говорится в сообщении.

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