Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и четырех областях

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today -Непогода ждет жителей Северо-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 11 сентября в Северо-Казахстанской области сохраняются местами заморозки, 1-3 градуса на поверхности почвы. Днем 11, сутки 12 сентября ожидается ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области 11 сентября местами ожидается гроза. Ветер восточный, с переходом на западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

По прогнозу синоптиков, в Западно-Казахстанской области 11 сентября местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 11 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Нур-Султане 11 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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