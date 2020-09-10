Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и восьми областях

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По прогнозу РГП "Казгидромет", непогода ждет жителей Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Акмолинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, в Жамбылской области 11 и 12 сентября в горах ожидается гроза. 10-12 сентября местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 10 сентября, сутки 11 сентября в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 11 сентября местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 70-75%.

В Атырауской области 10 сентября местами ожидается гроза, шквал, град, ночью сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.

Ночью 10 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

В Западно-Казахстанской области 10 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 10 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 10 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются на почве заморозки, 1-3 градуса. Вероятность шторма - 90-95%.

Ночью 10 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Нур-Султане 10 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1 градус. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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