Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 29 июля ожидаются гроза, днем - град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

29 июля днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

29 июля в северной половине Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду.

29 июля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

29 июля на юге, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 29 июля на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днем 29 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

29 июля утром и днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля на севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

29 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, западе области сильный дождь. 29 июля на севере, западе, юге области, 30 июля на западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. 29-30 июля ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный 29 июля ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, западе области порывы 23 метра в секунду, 30 июля на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.