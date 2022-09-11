Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Павлодарской, Алматинской, Атырауской, Жетысуской, Абайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23 метра в секунду.

11 сентября в конце дня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматы 11 сентября днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

11 сентября на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке в горных районах области 18-23 метра в секунду, порывы 28 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градус.

Ночью 11 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.

11 сентября в Улытауской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.

11 сентября днем в Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

11 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 сентября в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных и предгорных районах ожидается гроза, шквал. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем 11 сентября ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

11 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 11 сентября в Костанайской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 11 сентября на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на большей части 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

11 сентября на юго-востоке, в горных районах, ночью 12 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Сутки 11, ночью 12 сентября на северо-востоке, юго-востоке области, в горных районах, днем 12 сентября в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 11 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, 12-13 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 11-12 сентября в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.