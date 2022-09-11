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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

10.09.2022, 20:34 10211
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Павлодарской, Алматинской, Атырауской, Жетысуской, Абайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 сентября днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23 метра в секунду. 
 
11 сентября в конце дня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Алматы 11 сентября днем ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду. 
 
11 сентября на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
11 сентября днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке в горных районах области 18-23 метра в секунду, порывы 28 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
11 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
11 сентября ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градус.
 
Ночью 11 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидается заморозки 1 градус.
 
11 сентября в Улытауской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. 
 
11 сентября днем в Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
11 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 11 сентября в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных и предгорных районах ожидается гроза, шквал. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте утром и днем 11 сентября ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 11 сентября в Костанайской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
Днем 11 сентября на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на большей части 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
11 сентября на юго-востоке, в горных районах, ночью 12 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Сутки 11, ночью 12 сентября на северо-востоке, юго-востоке области, в горных районах, днем 12 сентября в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 11 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах, 12-13 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 11-12 сентября в горных районах порывы 23-28 метров в секунду. 
 

новости по теме

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

11.09.2022, 09:21 3136
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, в северных регионах сильные дожди, грозы, днем - град, ожидается усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду, на юге республики с пыльной бурей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской областей, на юге, востоке, севере Абайской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на юге, западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч человек

11.09.2022, 00:13 7401

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Партией AMANAT в поддержку реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева организован концерт под открытым небом "Береке - бірлікте!". Мероприятие состоялось в столице на территории ЭКСПО. Зрителями концерта стали более 25 тысяч жителей и гостей города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутат мажилиса парламента от AMANAT Елнур Бейсенбаев, обращаясь к собравшимся, отметил важность реформы по ограничению президентского мандата одним сроком продолжительностью 7 лет, сообщили в пресс-службе партии.

"Президентский срок без права переизбрания - политическая новация, которая в разы повысит избранному кандидату эффективность и ответственность за реализацию обещанных реформ перед народом. Так как второй возможности не будет. Кроме того, в ближайшие 20 лет мы увидим как минимум трех вновь избранных президентов страны. Для недопущения правовых коллизий и разночтений необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию уже в текущем году", - сказал народный избранник.

В свою очередь другой депутат мажилиса от партии AMANAT - Геннадий Шиповских акцентировал внимание на инициативе главы государства отчислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей до достижения ими 18 лет.

"Многие ставили в пример арабские страны, где практикуется подобная система, и теперь так же будет в Казахстане. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек сможет использовать эти средства для приобретения жилья или на образование. Эта инициатива президента - прямая забота о каждой семье", - подчеркнул Геннадий Шиповских.

По словам председателя молодежного крыла "Жастар рухы" партии AMANAT Нуржана Жетписбаева, сегодня в стране очень активная молодежь, неравнодушная к происходящему вокруг.

"За последние 3 года "Жастар рухы" объединило более 10 тысяч волонтеров, которые помогали гражданам во время событий в Арыси, Мактаарале и в период пандемии. Наша молодежь объединилась и во время пожаров в Костанайской области. Партия AMANAT собрала более 1200 тонн гуманитарной помощи в пунктах сбора во всех регионах. Глава государства высоко оценил и поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Все это демонстрирует единство и сплоченность нашего народа", - отметил Нуржан Жетписбаев.

В этот вечер для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады, среди которых Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айкын Толепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure, Клыкпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жумабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым, а также артисты Государственной академической филармонии.

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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

09.09.2022, 21:29 25836
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 сентября днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 сентября на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
10 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября ночью на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте в конце дня 10 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 сентября на большей части Костанайской области ожидаются дождь, на западе, в центре области сильный дождь, гроза. Днем на западе, в центре области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
10 сентября Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. 
 
Днем 10 сентября на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
10 сентября ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 сентября на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На севере на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября ночью на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 сентября на юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
10 сентября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в горных и предгорных районах 23-28 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане 10-12 сентября ожидается холодная осенняя погода.
 

AMANAT организовывает масштабный open air в Нур-Султане

09.09.2022, 21:20 26346
AMANAT организовывает масштабный open air в Нур-Султане
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В эту субботу, 10 сентября, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится концерт под открытым небом "Береке - бірлікте!", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организатором мероприятия выступает партия AMANAT. Начало концерта в 18.00. Вход свободный. 
 
На сцене выступят известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.
 
Зрителей также порадуют Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым.
 

В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза

09.09.2022, 18:22 30106
В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза
УРАЛЬСК. 9 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области 3338 голов крупного рогатого скота направлены на санитарный убой из-за бруцеллеза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 8 месяцев текущего года проведено серологических исследований на бруцеллез КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3582 голов КРС (или 0,76% зараженности). На сегодняшний день 3338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, за 8 месяцев исследовано на бруцеллез МРС 896 198 голов, из них положительно реагировали на бруцеллез 588 головы (или 0,07% зараженности). 
 

На сегодняшний день 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 МРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - сообщили в министерстве.

 
Отмечается, что за аналогичный период предыдущего года (за 8 месяцев 2021 года) исследовано на бруцеллез КРС в количестве 603 125 голов, из них положительно отреагировали на бруцеллез 5144 головы (или 0,85% зараженности), которые были направлены на санитарный убой.
 
Также на бруцеллез МРС исследовано в количестве 1 147 818 голов, из них положительно отреагировали 1393 головы (или 0,12% зараженности), которые были направлены на санитарный убой. 
 

Следовательно, зараженность по бруцеллезу в Западно-Казахстанской области по сравнению с предыдущим годом идет на снижение", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов. 
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. 
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе". 
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. 
 

Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль

09.09.2022, 17:19 31501
Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы жильцы сразу нескольких девятиэтажек в микрорайоне Алмагуль выступили против строительства новой высотки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Люди жалуются, что район и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки, сообщает Zakon.kz
 
Инициативная группа жильцов о грядущей стройке у многоквартирного дома узнала еще в апреле прошлого года. 
 
Люди жалуются, что в этой части Алматы и так сейчас ведется активное строительство новых ЖК. Под их возведение, как говорят местные, уже отданы буквально все свободные клочки земли в районе. Участки у этих двух девятиэтажек также были проданы частникам, которые в ближайшее время намерены начать стройку. 
 
По словам местных жителей, с появлением еще одного сооружения жить станет невозможно. Уже сейчас парковочных мест на всех не хватает, машинами заставлена не только проезжая часть, но и дворы. 
 

Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей", - заявила жительница дома номер 22 Амина. 

 
Бороться со стройкой жильцы дома намерены всеми способами. И сейчас, чтобы на их проблему обратили внимание власти, активисты на одном из балконов растянули баннер с надписью: "Мы против строительства перед нашим домом". 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.
 

В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль

09.09.2022, 12:50 36236
В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - В ходе мониторинга, проведенного в августе, на объектах торговли региона отобрано и направлено на исследование в Павлодарский филиал Национального центра экспертизы 10 наименований школьной формы для детей разных возрастных групп. По результатам экспертизы несоответствия выявлены в 7 пробах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить более детально, то 7 не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 не соответствовали по показателю гигроскопичности", - пояснили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

 
В ведомстве пояснили, что согласно требованиям "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в соответствии с функциональным назначением одежда и изделия подразделяются на продукцию 1-го, 2-го и 3-го слоев. Так, ко 2-му слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.
 

Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, поэтому здесь рассматривались такие показатели, как гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях), воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоя, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп", - пояснили в комитете.

 
По итогам проведенной экспертизы установлено, что в 5 из 10 отобранных образцов школьной формы гигроскопичность колеблется в пределах от 1,2% до 3,4%, что заметно ниже установленной нормы (не менее 7% для школьной группы). Это одежда таких торговых марок, как "Технобренд", "Техноткань", Raila collection, Soliha collection (Кыргызстан), а также Danne Jeke (страна изготовителя не указана), проинформировали в ведомстве.
 
По всем выявленным нарушениям субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений в ближайшее время.
 

В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание

09.09.2022, 11:37 36221
В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане 10-12 сентября ожидается холодная осенняя погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, согласно прогнозу синоптиков, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди с усилением ветра и выпадением града. 
 
Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы - 1-3 градуса.
 

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