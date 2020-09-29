Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today -Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 сентября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду. Местами сохраняется пыльная буря. Ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса. Днем сохранится чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-95%.

29 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 29 сентября в Павлодарской области местами ожидается ветер северный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

29 сентября в Карагандинской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 70-75%.

29 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

29-30 сентября в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. 29 сентября ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Ранее синоптики сообщили о ожидающихся на юге Казахстана к началу октября заморозках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства