Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 октября в Атырауской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Ночью 24 октября в Актюбинской области местами ожидаются осадки (снег, дождь), слабый гололед. Ветер южный, юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 24 октября в Кызылординской области ожидаются заморозки, 1-6 градусов. Вероятность шторма 95-100%.

24 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

24 октября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метро в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

24 октября в Костанайской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман. Ночью и утром местами гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

24 октября в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

24 октября в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ранее синоптики предупредили , что в выходные на большей части РК ожидается дождь со снегом.

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