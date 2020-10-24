Дождь со снегом ожидается в выходные на большей части РК

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 24-26 октября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, конец недели будет богат на осадки.

Очередной циклон из районов Финляндии с большими запасами влаги будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки, преимущественно дождь со снегом, в отдельных районах сильные. Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северной половине страны - с низовыми метелями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что циклон также принесет небольшое повышение температуры воздуха.

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