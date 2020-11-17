Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Днем ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

17 ноября в Мангистауской области ожидается восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

17-19 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем 17, сутки 18-19 ноября порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

17 ноября в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

17 ноября в Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, низовая метель. Вероятность шторма составляет 85-90%.

17 ноября в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

По прогнозу синоптиков, до 26 градусов мороза опустится температура на севере Казахстана в ближайшие дни.

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