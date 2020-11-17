До 26 градусов мороза опустится температура на севере Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 17-19 ноября, передает Kazakhstan Today.

Отрог Северо-западного антициклона, с центром над Самарой, продолжит оказывать свое влияние на погоду Казахстана. Хотя местами еще ожидается снег, в горных районах юга и юго-востока - сильный, но антициклон принесет понижение температуры воздуха ночью в северных регионах до 18-26 мороза, в южных регионах до 5-15 мороза", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что местами по стране ожидаются туман, в южной половине - гололед, в северной - метели.

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