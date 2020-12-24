Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Алматинской, Павлодарской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 декабря в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

24 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 24 декабря в Мангистауской области на юге-востоке ожидается гололед. Ночью на севере области ожидается сильный мороз, до -22. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Ночью 24 декабря в Алматинской области ожидается сильный мороз, до -25 градусов, на севере области -28 градусов, местами туман. Ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

24 декабря в Павлодарской области ожидается местами низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

24 декабря в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 24 декабря в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. 24 декабря местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ранее синоптики предупредили жителей северных регионов о надвигающихся сильных морозах.

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