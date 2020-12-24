На севере Казахстана ожидается до 38 градусов мороза

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 24-26 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Ложбина циклона, принесшая небольшое повышение температуры воздуха в северные регионы страны, быстро смещается за пределы Казахстана. А в тыл ему смещается холодный антициклон из районов Карского моря с арктическими воздушными массами, который обусловит резкое понижение температуры воздуха с 25 декабря в северных регионах до 30-38 градусов мороза в ночные часы", - сообщили синоптики.
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