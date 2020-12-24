Система Orphus

На севере Казахстана ожидается до 38 градусов мороза

23.12.2020 43390
Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 24-26 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today. 
 

Ложбина циклона, принесшая небольшое повышение температуры воздуха в северные регионы страны, быстро смещается за пределы Казахстана. А в тыл ему смещается холодный антициклон из районов Карского моря с арктическими воздушными массами, который обусловит резкое понижение температуры воздуха с 25 декабря в северных регионах до 30-38 градусов мороза в ночные часы", - сообщили синоптики.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая