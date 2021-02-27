Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 февраля в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, ночью местами, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

27 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

27 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

27 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

27 февраля в Атырауской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 27 февраля на западе Акмолинской области ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

27 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. 27 февраля ночью местами ожидается сильный мороз, 35-38 градусов ниже нуля.

27 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 27 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

27-28 февраля в Жамбылской области местами ожидается юго-западный ветер, 15-20 метров в секунду.

В последние дни февраля в Казахстане ожидается потепление.

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